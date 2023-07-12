Германия отказалась от создания в Польше центра по ремонту поставленных Киеву танков Leopard. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Берлин и Варшава не смогли договориться об условиях сотрудничества. Причиной решения, о котором якобы должны официально объявить в ближайшие дни, являются завышенные ценовые ожидания со стороны польской стороны.

Напомним, что ранее о таких разногласиях писал немецкий журнал Der Spiegel. По его информации, проблемы в переговорах возникли из-за позиции Варшавы. В частности, польская госкомпания PGZ только за первичный осмотр танков хотела брать около 100 тысяч евро, тогда как в Германии эта процедура обходится в 12 тысяч евро.