Издание NN сообщило, что на нефтехимическом предприятии «Сибур» в нижегородском Дзержинске произошел взрыв. При этом NN ссылается на источник в экстренных службах.

По данным NN, на предприятии горит установка окиси этилена. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. Такой ранг присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники.

«СИБУР Холдинг» — крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Она производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза, эластомеры, нафту, топливные компоненты и БОПП-пленки.