Страны G7 дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией

Страны «Большой семерки» (G7) дали Украине обещание на случай нового конфликта с Россией , передает ТАСС со ссылкой на AFP.

«В случае вооруженного нападения со стороны России в будущем мы готовы оказать Украине срочную помощь и поддержку в сфере безопасности, современные наземные, морские и воздушные вооружения, а также экономическую помощь, ввести меры, чтобы обременить Россию экономическими и другими издержками», — сказано в заявлении.