ООН заявила о пытках задержанных на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его управление (УВКПЧ ООН) документально подтвердило 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине и применения пыток в местах содержания под стражей. Его цитирует ТАСС.

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По словам Тюрка, большинство из тех, в отношении кого применялись пытки, подозревались в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом на территории страны. А необоснованные задержания стали следствием «чрезмерно широких поправок» в уголовное законодательство в условиях военного положения, указал он.

Большая часть случаев пыток зафиксирована в «неофициальных местах содержания под стражей». В числе них УВКПЧ указало и случаи сексуального насилия.

В связи с этим Тюрк выразил обеспокоенность, что принятое в марте 2022 года на Украине законодательство может предусматривать уголовную ответственность, в том числе за те действия, которые разрешены международным гуманитарным правом.