Денисенко сознался в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого

Бывший глава Федерации карате Украины Сергей Денисенко признался в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого. По его словам, это было задание от украинских спецслужб. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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«Денисенко сознался в убийстве <...> Ржицкого», — сказано в публикации.

По его словам, такое задание ему дали украинские спецслужбы.

По информации канала, Денисенко готовился к покушению с декабря 2022 года.

В материале говорится, что через двое суток после совершения преступления злоумышленник должен был вылететь из Сочи в Турцию, а далее в Швейцарию. Но его взяли в промежуточной точке побега — в городе Туапсе. В настоящее время Денисенко этапирован в Краснодар.