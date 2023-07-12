Денисенко сознался в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого

Shot: Денисенко признался в убийстве бывшего капитана подлодки "Краснодар" Ржицкого
Бывший глава Федерации карате Украины Сергей Денисенко признался в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого. По его словам, это было задание от украинских спецслужб. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
«Денисенко сознался в убийстве <...> Ржицкого», — сказано в публикации.
По его словам, такое задание ему дали украинские спецслужбы.
По информации канала, Денисенко готовился к покушению с декабря 2022 года.
В материале говорится, что через двое суток после совершения преступления злоумышленник должен был вылететь из Сочи в Турцию, а далее в Швейцарию. Но его взяли в промежуточной точке побега — в городе Туапсе. В настоящее время Денисенко этапирован в Краснодар.
До этого следователи задержали 64-летнего Сергея Денисенко по подозрению в причастности к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Ржицкого. Тело 42-летнего Ржицкого ранее нашли с четырьмя огнестрельными ранениями. Мотив убийства пока не установили. Подробности — в материале «Газеты.Ru».