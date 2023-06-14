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Пока вы не уснули: ФРГ о «самой серьезной угрозе» и Лукашенко об окончании конфликта на Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Германия объявила Россию «самой серьезной угрозой»

Немецкое правительство назвало Россию «самой серьезной угрозой миропорядку в Европе» в своей первой Стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В стратегии отмечается, что, несмотря на это, Германия «делает ставку на сохранение достойных доверия политических и военных каналов связи в отношениях НАТО и России». Это позволит «сократить стратегические риски», рассчитывают в Берлине.

Также в документе упомянут Китай - в качестве «партнера, конкурента и системного соперника».

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Лукашенко заявил о скором окончании конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии больших предпосылок окончания конфликта на Украине.

Соответствующим мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия 1», передает Sputnik.

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки», – подчеркнул глава республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По словам главы государства, решение проблем — в руках Запада.

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Песков объяснил слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Киев продолжает обстрелы социальных объектов и мирных граждан, и так как он получает от Запада все более дальнобойные вооружения, то Москве придется отодвигать его военную инфраструктуру на безопасные расстояния, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он объяснил слова российского лидера Владимира Путина о возможном создании "санитарной зоны" на Украине.

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В США назвали ключевые заявления Путина на встрече с военкорами

Американские СМИ The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Newsweek, USA Today назвали слова о потерях Киева и горящих западных боевых машинах пехоты (БМП) ключевыми заявлениями в речи президента России Владимира Путина на встрече с военкорами, состоявшейся 13 июня.

Журналисты издания Украине с начала спецоперации. При этом колумнисты газеты увидели в заявлениях Путина намеки как на возможность нового наступления, так и на готовность России к мирным переговорам.

Одним из ключевых заявлений обозреватели The Washington Post назвали слова президента России о том, что Киев понес катастрофические потери во время контрнаступления и не достиг успехов.

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На Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля  энергоблока

Пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области сообщила о возгорании на Новочеркасской ГРЭС, передает «Коммерсант».

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 13:41. Согласно предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке. Огонь охватил 200 кв. м.

К тушению уже удалось привлечь 46 человек и 15 единиц техники. Пока причины возгорания не раскрываются.

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Сальдо: плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской гидроэлектростанции подлежит восстановлению.

Его слова приводит ТАСС.

«Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — констатировал Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

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LSM: на границе Латвии появились очереди желающих въехать в Россию украинцев и молдаван

На пункте пропуска Виентули в Латвии выстраиваются очереди из граждан Украины и Молдавии, которые хотят въехать в Россию. Об этом пишет портал LSM.

По данным портала, на прошлой неделе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые высказали желание вернуться домой — в новые российские регионы.

Отмечается, что проблема с очередями возникла в конце мая.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники аннулировали визы ряду граждан Финляндии при попытке въехать в Россию за покупками.

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В РФ призвали Францию объяснить желание Макрона приехать на саммит БРИКС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французским властям стоит объяснить, почему глава страны Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге. В Кремле в ответ на вопрос, приедет ли Путин на встречу, отмечали, что Россия «будет на должном уровне принимать участие» в саммите.

В июне СМИ сообщили, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, может ли Франция принять участие в саммите.

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Россия ввела пошлины на импорт упаковки

Власти России ввели таможенные пошлины на импорт упаковки от пяти до семи процентов. Об этом «РИА Новости» сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, данная мера была необходима, чтобы защитить местных производителей, продукция которых из-за более дешевой упаковки из дружественных стран становилась неконкурентной.

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Гроссмейстер из России сменил спортивное гражданство

Федерация шахмат России

Чемпион России и чемпион Европы по шахматам, гроссмейстер из России Александр Мотылёв сменил гражданство и теперь будет представлять Румынию на международных соревнованиях. Информация об этом появилась на сайте ФИДЕ, где теперь спортсмен представлен как румынский шахматист.

Также Мотылёв назначен директором сборной Румынии, так как шахматист является и действующим тренером. В частности, он работал с Сергеем Карякиным и мужской сборной России.

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