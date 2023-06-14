Лукашенко заявил о скором окончании конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии больших предпосылок окончания конфликта на Украине.

Соответствующим мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия 1», передает Sputnik.

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки», – подчеркнул глава республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По словам главы государства, решение проблем — в руках Запада.

В начале июня глава минобороны Индонезии Прабово Субианто раскрыл мирный план по Украине на международном форуме в Сингапуре, предполагающий ряд действий. Так, речь шла о создании демилитаризованной зоны и вводе миротворцев ООН.