Врио губернатора Херсонской области Сальдо: плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской гидроэлектростанции подлежит восстановлению.
Его слова приводит ТАСС.
«Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — констатировал Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.
В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.