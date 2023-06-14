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Врио губернатора Херсонской области Сальдо: плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской гидроэлектростанции подлежит восстановлению.

Его слова приводит ТАСС.

«Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — констатировал Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Китай обеспокоен ситуацией вокруг Каховской ГЭС

В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.

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