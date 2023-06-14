На границе Латвии появились очереди из желающих въехать в РФ украинцев

На пункте пропуска Виентули в Латвии выстраиваются очереди из граждан Украины и Молдавии, которые хотят въехать в Россию. Об этом пишет портал LSM.

По данным портала, на прошлой неделе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые высказали желание вернуться домой — в новые российские регионы.

Отмечается, что проблема с очередями возникла в конце мая.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники аннулировали визы ряду граждан Финляндии при попытке въехать в Россию за покупками.