$83.64+1.0090.39+1.38

LSM: на границе Латвии появились очереди желающих въехать в Россию украинцев и молдаван

На пункте пропуска Виентули в Латвии выстраиваются очереди из граждан Украины и Молдавии, которые хотят въехать в Россию. Об этом пишет портал LSM.

На границе Латвии появились очереди из желающих въехать в РФ украинцев
© ТАСС

По данным портала, на прошлой неделе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые высказали желание вернуться домой — в новые российские регионы.

Отмечается, что проблема с очередями возникла в конце мая.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники аннулировали визы ряду граждан Финляндии при попытке въехать в Россию за покупками.

Позже в российском посольстве заявили, что случаи отказов во въезде в Россию гражданам Финляндии носят единичный характер и связаны с несоответствием указанной цели поездки реальной.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители