Американские СМИ The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Newsweek, USA Today назвали слова о потерях Киева и горящих западных боевых машинах пехоты (БМП) ключевыми заявлениями в речи президента России Владимира Путина на встрече с военкорами, состоявшейся 13 июня.

Журналисты издания Украине с начала спецоперации. При этом колумнисты газеты увидели в заявлениях Путина намеки как на возможность нового наступления, так и на готовность России к мирным переговорам.

Одним из ключевых заявлений обозреватели The Washington Post назвали слова президента России о том, что Киев понес катастрофические потери во время контрнаступления и не достиг успехов. Журналисты из США также обратили внимание на заявление Путина о том, что у Москвы не было причин подрывать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

Издание The New York Times назвало необычным формат встречи Путина с военкорами. Журналисты газеты отметили, что мероприятие напомнило им ежегодную прямую линию с российским лидером. Обозреватели обратили внимание на заявление президента России о том, что спецоперация на Украине достигает поставленных целей.

Колумнисты The Wall Street Journal акцентировали внимание на том, что российский лидер признал потерю «значительного количества танков» и другого вооружения. В материале отмечается, что названное Путиным число потерянных Россией танков превышает оценки западных военных аналитиков. При этом газета также приводит заявление российского лидера о том, что Вооруженные силы России успешно отвечают на контрнаступление Украины.

Журналисты Белгорода. Издание также сделало акцент на словах российского лидера о том, что России необходимо улучшить работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Обозреватели USA Today выделили высказывание Путина о том, что западным странам стоит прекратить поставки вооружения Киеву, если она заинтересованы в завершении конфликта. Колумнисты издания также обратили внимание на заявление Путина о значительных потерях Украины при контрнаступлении, а также на слова российского лидера о том, как «хорошо горят» немецкие и американские БМП.