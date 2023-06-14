Германия объявила РФ «самой серьезной угрозой» миропорядку в Европе

Немецкое правительство назвало Россию «самой серьезной угрозой миропорядку в Европе» в своей первой Стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В стратегии отмечается, что, несмотря на это, Германия «делает ставку на сохранение достойных доверия политических и военных каналов связи в отношениях НАТО и России». Это позволит «сократить стратегические риски», рассчитывают в Берлине.

Также в документе упомянут Китай - в качестве «партнера, конкурента и системного соперника».

После нескольких месяцев переговоров федеральное правительство 14 июня представило первую Стратегию национальной безопасности Германии. Кабинет министров страны согласовал 40-страничный документ, после чего канцлер Олаф Шольц и четыре его министра представили результат на пресс-конференции.

Основная идея стратегии заключается в том, чтобы впервые рассмотреть все внутренние и внешние угрозы безопасности страны. Помимо военной, к угрозам также относятся кибератаки, возможные атаки на критически важную инфраструктуру и изменение климата.

Стратегия национальной безопасности является фундаментальным документом, а меры, упомянутые в ней, в основном являются декларациями о намерениях, которые требуют дальнейшей работы.

Первостепенной задачей стратегии названо «обеспечение того, чтобы граждане Германии могли и впредь жить в условиях мира и свободы в своей стране», отмечает ZDF.