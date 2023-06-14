«Было бы неплохо, если бы они [французы] рассказали, зачем они хотят [приехать]. Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь - вот это они пусть сами и расскажут», - так это прокомментировала Захарова.