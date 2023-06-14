В РФ призвали Францию объяснить желание Макрона приехать на саммит БРИКС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французским властям стоит объяснить, почему глава страны Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге. В Кремле в ответ на вопрос, приедет ли Путин на встречу, отмечали, что Россия «будет на должном уровне принимать участие» в саммите.
В июне СМИ сообщили, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, может ли Франция принять участие в саммите. Отмечалось, что Макрон спросил, «можно ли ему приехать». По данным РИА Новости, ЮАР пока не решила, могут ли лидеры стран вне БРИКС посетить саммит.
«Было бы неплохо, если бы они [французы] рассказали, зачем они хотят [приехать]. Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь - вот это они пусть сами и расскажут», - так это прокомментировала Захарова.
Она подчеркнула, что БРИКС - не просто организация, в которую Франция не входит, это блок, к которому Париж не проявлял «добрых чувств и намерений».