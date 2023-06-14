Пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области сообщила о возгорании на Новочеркасской ГРЭС, передает «Коммерсант».

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 13:41. Согласно предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке. Огонь охватил 200 кв. м.

К тушению уже удалось привлечь 46 человек и 15 единиц техники. Пока причины возгорания не раскрываются. Сведений о пострадавших не поступало.

Пресс-служба Новочеркасской ГРЭС уточнила, что открытого горения нет, работа станции приостановлена.