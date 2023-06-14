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На Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля  энергоблока

Пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области сообщила о возгорании на Новочеркасской ГРЭС, передает «Коммерсант».

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 13:41. Согласно предварительным данным, горит кровля на 6-м энергоблоке. Огонь охватил 200 кв. м.

К тушению уже удалось привлечь 46 человек и 15 единиц техники. Пока причины возгорания не раскрываются. Сведений о пострадавших не поступало.

Пресс-служба Новочеркасской ГРЭС уточнила, что открытого горения нет, работа станции приостановлена.

В минувший вторник на московском рынке «Садовод» произошел пожар. Загорелись торговые павильоны в восьмом ряду. После этого начала осуществляться эвакуация посетителей. Позднее пожар ликвидировали. 27 мая возгорание произошло на 25-й линии «Садовода», там горели три торговых павильона.

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