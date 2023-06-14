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Песков объяснил слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Киев продолжает обстрелы социальных объектов и мирных граждан, и так как он получает от Запада все более дальнобойные вооружения, то Москве придется отодвигать его военную инфраструктуру на безопасные расстояния, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он объяснил слова российского лидера Владимира Путина о возможном создании "санитарной зоны" на Украине.

Путин констатировал начало украинского наступления

"Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан. И в любом случае для того, чтобы обеспечить безопасность, по мере того, как у киевского режима появляются более сложные и более дальнобойные вооружения, придется, соответственно, эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", - сказал Песков.

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