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Российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow

Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Икону «Троица» вернули РПЦ

Чудотворная икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, возвращена церкви, образ для поклонения выставят в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в РПЦ.

В сообщении на сайте РПЦ говорится, что по просьбам верующих президент России Владимир Путин распорядился вернуть чудотворную икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым, церкви.

Зеленский обратился с призывом к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе копенгагенского саммита демократии-2023 призвал к положительному решению по заявке Украины на вступление в НАТО на саммите альянса в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Настало время ... принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что такое решение будет своевременным.

Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев

У иностранных граждан, заключивших в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, появилась возможность получить гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале правовой информации.

Из текста документа следует, что корректировки будут внесены в указ «О приеме в гражданство в Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы, и членов их семей».

Муж Блиновской отказался признать вину в пособничестве в неуплате налогов

Соцсети

Муж блогера Елены Блиновской Алексей отрицает свою вину в пособничестве жене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании дохода в особо крупном размере.

«Вину он не признаёт», – сообщил источник.

Стоимость российской нефти упала

Средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 апреля по 14 мая упала до 55,97 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

До этого ведомство указывало, что в апреле средняя стоимость Urals составляла 58,63 доллара, что стало максимумом с начала года. Такая динамика связана с привязкой цен к эталонным сортам Brent и WTI, которые резко выросли в первой половине апреля, а затем начали снижаться.

В Турции пройдет второй тур выборов президента

Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся 14 мая в Турции выборах свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем в стране пройдет второй тур голосования. Он состоится 28 мая, сообщил в понедельник в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.

"Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье, 28 мая", - сказал он.

Появились подробности возможного матча России с Камеруном

«Спорт-Экспресс» раскрыл подробности возможного международного матча сборной России по футболу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По информации источника, товарищеская встреча между сборными России и Камеруна может пройти 15 июня. Отмечается, что местом проведения может стать Москва.

СМИ: на врио главы МВД ЛНР совершено покушение

На врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета совершили покушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как стало известно агентству, при взрыве в центре Луганска он получил сильное ранение.

Галкин* потребовал снять с себя статус иноагента

Российский шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) потребовал снять с себя статус иноагента, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что соответствующий иск на Минюст он подал в Замоскворецкий суд Москвы еще 16 сентября 2022 года.