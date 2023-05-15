Икону «Троица» вернули РПЦ

Чудотворная икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, возвращена церкви, образ для поклонения выставят в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в РПЦ.

В сообщении на сайте РПЦ говорится, что по просьбам верующих президент России Владимир Путин распорядился вернуть чудотворную икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым, церкви.

Образ в течение года будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, а затем отправится в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, на свое историческое место.

Напомним, что до этого икона «Троица» пребывала в экспозиции Государственной Третьяковской галереи (ГТГ).

Ранее сообщалось, что икона «Троица» Рублева пострадала после пребывания в Троице-Сергиевой лавре.