Икону «Троица» вернули РПЦ

Икону «Троица» Андрея Рублева вернули РПЦ из музея
Чудотворная икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, возвращена церкви, образ для поклонения выставят в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в РПЦ.
В сообщении на сайте РПЦ говорится, что по просьбам верующих президент России Владимир Путин распорядился вернуть чудотворную икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым, церкви.
Образ в течение года будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, а затем отправится в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, на свое историческое место.
Напомним, что до этого икона «Троица» пребывала в экспозиции Государственной Третьяковской галереи (ГТГ).
Ранее сообщалось, что икона «Троица» Рублева пострадала после пребывания в Троице-Сергиевой лавре.
Икона «Троица» была привезена в Троице-Сергиеву лавру 17 июля 2022 года впервые после Октябрьской революции. Галерея сообщила о ее возвращении 19 июля. Шедевр иконописи датирован XV веком, икона считается одним из самых известных творений Рублева. Она была написана для иконостаса Троице-Сергиева монастыря. В 1929 году ее доставили в Третьяковскую галерею.