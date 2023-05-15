Галкин* потребовал снять с себя статус иноагента

Российский шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) потребовал снять с себя статус иноагента, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что соответствующий иск на Минюст он подал в Замоскворецкий суд Москвы еще 16 сентября 2022 года.

В 2022 году Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и их несовершеннолетними детьми переехал в Израиль. Позже юмориста признали иноагентом за «осуществление политической деятельности».