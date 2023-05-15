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Mash: Галкин потребовал снять с себя статус иноагента

Российский шоумен Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) потребовал снять с себя статус иноагента, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Галкин* потребовал снять с себя статус иноагента
© РИА Новости

Уточняется, что соответствующий иск на Минюст он подал в Замоскворецкий суд Москвы еще 16 сентября 2022 года.

В 2022 году Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачевой и их несовершеннолетними детьми переехал в Израиль. Позже юмориста признали иноагентом за «осуществление политической деятельности».

Ранее сообщалось, что певица Земфира* (признана в РФ иностранным агентом) подала иск в Замоскворецкий районный суд Москвы к Министерству юстиции России, чтобы оспорить решение ведомства о включении исполнительницы в реестр иностранных агентов. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Как и Галкин*, Земфира* в настоящее время проживает за рубежом.

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