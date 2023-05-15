Российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow

Российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиацией ВКС России были сбиты два вертолета Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

Власти Великобритании ранее передали Украине партию ракет Storm Shadow. Информация об этом появилась на минувшей неделе. Согласно данным телеканала CNN, Киев заверил Великобританию в том, что вооружение будет использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по «материковой» России.