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СМИ: на врио главы МВД ЛНР Корнета совершено покушение

На врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета совершили покушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как стало известно агентству, при взрыве в центре Луганска он получил сильное ранение.

Его поместили в реанимацию.

В Луганске произошел взрыв рядом с телерадиокомпанией

Ранее взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, который расположен рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

Врио главы республики Леонид Пасечник заявил, что это был подрыв. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.

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