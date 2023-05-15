На врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета совершили покушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как стало известно агентству, при взрыве в центре Луганска он получил сильное ранение.

Его поместили в реанимацию.

Ранее взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, который расположен рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.