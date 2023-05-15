Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев

У иностранных граждан, заключивших в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, появилась возможность получить гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале правовой информации.

Из текста документа следует, что корректировки будут внесены в указ «О приеме в гражданство в Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы, и членов их семей».

Раньше минимальный срок контракта для иностранцев составлял пять лет. Служить было необходимо три года для того, чтобы получить российское гражданство. Осенью прошлого года были приняты поправки о сокращении срока до одного года.