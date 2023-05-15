Президент Украины Владимир Зеленский в ходе копенгагенского саммита демократии-2023 призвал к положительному решению по заявке Украины на вступление в НАТО на саммите альянса в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Настало время ... принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что такое решение будет своевременным.

Ранее газета The Washington Post писала, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле.

По информации издания, восточноевропейские страны хотят видеть конкретные шаги по вступлению Украины в альянс, включая конкретные сроки. При этом США и ряд западноевропейских стран выступают только за маленькие шаги в этом направлении.