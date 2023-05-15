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В Турции пройдет второй тур выборов президента

Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся 14 мая в Турции выборах свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем в стране пройдет второй тур голосования. Он состоится 28 мая, сообщил в понедельник в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.

В Турции пройдет второй тур выборов президента
© globallookpress.com

"Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье, 28 мая", - сказал он.

По его словам, по состоянию на 15:15 по местному времени (совпадает с мск) по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, представитель политического блока "Ата" Синан Оган - 5,7% голосов избирателей.

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