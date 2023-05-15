В Турции пройдет второй тур выборов президента

Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся 14 мая в Турции выборах свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем в стране пройдет второй тур голосования. Он состоится 28 мая, сообщил в понедельник в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.