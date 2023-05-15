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Муж Блиновской отказался признать вину в пособничестве в неуплате налогов

Муж блогера Елены Блиновской Алексей отрицает свою вину в пособничестве жене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Муж Блиновской отказался признать вину в пособничестве в неуплате налогов
© Соцсети

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании дохода в особо крупном размере.

«Вину он не признаёт», – сообщил источник.

Напомним, что супругу Алексея Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на сумму в 918 миллионов рублей. Как считает следствие, Елена зарабатывала на учебных курсах и тренингах по личностному росту, но оставалась на упрощенной системе налогообложения с помощью схемы дробления бизнеса. Сторона обвинения также полагает, что Елена привлекла своего мужа и других неустановленных лиц в качестве соучастников.

По предъявленным обвинениям блогеру грозит лишение свободы, сейчас Блиновская находится под домашним арестом. При этом сама Елена свою вину признала и раскаялась в содеянном.

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