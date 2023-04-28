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Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном

Блогер-миллионник Елена Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

СК: Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном
© РИА Новости

«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — добавили там.

Сегодня, 28 апреля, следствие будет ходатайствовать об избрании Блиновской меры пресечения.

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