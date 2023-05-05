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Пока вы не уснули: КПП на границе Белоруссии и России и подарок Зеленскому

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Белоруссия ввела погранконтроль для въезжающих россиян

gpk.gov.by

Белоруссия установила пункты пограничного контроля для въезжающих из России граждан, сообщает белорусский интернет-портал «Зеркало». На горячей линии Госпогранкомитета Белоруссии изданию сообщили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России. Он работает только на въезд.

Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд, — объяснили в Госпогранкомитете.

Такая мера должна быть временной, но, по словам собеседника журналистов, продлится до особого распоряжения.

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Зеленскому подарили пистолет

соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский получит от своего чешского коллеги Петра Павела в подарок самозарядный пистолет CZ 75. Об этом пишет РБК.

«В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал президент Чехии.

Оружие имеет инкрустацию и украшенную рукоятку. Пистолет находится в деревянной подарочной коробке, где также размещена металлическая табличка с надписью.

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«Ашан» и Metro рассказали о планах по работе в России

Российские подразделения французской сети Auchan и немецкой Metro не планируют уходить из России. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на пресс-службы компаний.

В «Ашан Ритейл Россия» заявили, что продолжают работу на рынке РФ и не планируют никаких изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы.

В компании подчеркнули, что российский «Ашан» работает автономно, инвестиций от материнской компании не получает и новые магазины открывать не планирует.

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Клинтон вспомнил о «леденящем душу» разговоре с Путиным

Экс-президент США Билл Клинтон вспомнил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая повергла его в ужас. Политики говорили о Будапештском меморандуме. Об этом пишет газета Financial Times.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, что он <…> [не участвовал в подписании соглашения], <…> которое я заключил с Борисом Ельциным [Будапештский меморандум]», — приводят авторы газеты слова Клинтона.

Далее журналисты пишут, что «после леденящего душу обсуждения», Клинтон сделал вывод, будто Россия не поддерживает Будапештский меморандум.

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ВОЗ отменил статус глобальной пандемии для COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация отменила статус глобальной пандемии для COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», – заявил он.

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Сценарист «Битвы за Севастополь» погиб в Артемовске

prt scr vk.com | Фонд «Мое отечество»

Один из сценаристов фильма "Битва за Севастополь" Леонид Корин погиб в ходе спецоперации в боях за освобождение Артемовска (Бахмута). Об этом "ВКонтакте" сообщил его товарищ Павел Дроздов.

"...Сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память", - написал он.

О подробностях гибели Корина рассказал известный блогер Сергей Колясников. По его словам, сценарист ушел на СВО добровольцем и был убит во время штурма Артемовска.

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Главный подозреваемый в избиении Шведа мог сбежать за границу

Главный подозреваемый в деле об избиении разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, 31-летний Юсуф, до сих пор не найден. Следствие сейчас пытается выяснить, мог ли он уехать за границу. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

Ранее по делу о нападении на Шведу задержали трёх подозреваемых. Все они заявили сотрудникам полиции, что именно Юсуф наносил самые тяжёлые удары Шведу.

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ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей ЗАЭС

ФСБ предотвратила теракт агентов украинской разведки против одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Российская спецслужба разоблачила диверсионно-террористическую группу, состоявшую из агентов украинских спецслужб и работавшую в Запорожской области. Двух членов группы - граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения - задержали. Против них возбудили дело о подготовке теракта и арестовали.

В ФСБ подчеркнули, что теракт, жертвой которого должен был стать руководитель ЗАЭС, пресекли на этапе подготовки.

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Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь

Певица Алла Пугачева, вернувшаяся на днях в Россию, ночует в своем роскошном замке в деревне Грязь. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Отмечается, что у Аллы Пугачевой гостит мама Валентина Юдашкина, Раиса Юдашкина, она прилетела из Израиля на похороны сына.

Ранее Лайма Вайкуле подтвердила, что сама Пугачева также вернулась в Россию, чтобы проводить модельера в последний путь.

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Умер режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов

В возрасте 56 лет умер российский режиссёр, сценарист и клипмейкер Михаил Хлебородов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссёра Григория Константинопольского.

Константинопольский уточнил, что узнал о случившимся днём. Причины смерти Хлебородова не уточняются.

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