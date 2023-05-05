Умер режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов

В возрасте 56 лет умер российский режиссёр, сценарист и клипмейкер Михаил Хлебородов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссёра Григория Константинопольского.

Константинопольский уточнил, что узнал о случившимся днём. Причины смерти Хлебородова не уточняются.

Российскому зрителю Хлебородов извесетен как режиссёр фильмов «Параграф 78», «Курьер из “Рая”», сериалов «Волшебник» и «Временно недоступен», клипов групп «Мумий Тролль» и «Белый орёл», а также клипов для песен «Розовый фламинго» и «Никто никогда» Алены Свиридовой.