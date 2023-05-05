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Сценарист "Битвы за Севастополь" Леонид Корин погиб в боях за освобождение Артемовска

Один из сценаристов фильма "Битва за Севастополь" Леонид Корин погиб в ходе спецоперации в боях за освобождение Артемовска (Бахмута). Об этом "ВКонтакте" сообщил его товарищ Павел Дроздов.

"...Сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память", - написал он.

О подробностях гибели Корина рассказал известный блогер Сергей Колясников. По его словам, сценарист ушел на СВО добровольцем и был убит во время штурма Артемовска.

Леонид Корин принимал участие в работе над сценариями фильмов "Битва за Севастополь", "Лед", "Круиз" и других.

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