Белоруссия ввела погранконтроль для въезжающих россиян

Белоруссия установила пункты пограничного контроля для въезжающих из России граждан, сообщает белорусский интернет-портал «Зеркало». На горячей линии Госпогранкомитета Белоруссии изданию сообщили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России. Он работает только на въезд.

© gpk.gov.by

Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд, — объяснили в Госпогранкомитете.

Такая мера должна быть временной, но, по словам собеседника журналистов, продлится до особого распоряжения.

По информации канала «Слухи Витебска», КПП появился в том числе и на трассе между Лиозно и Рудней, к нему выстроилась очередь на несколько километров до деревни Кругловка, особенно тщательно проверяют россиян.

Портал «Зеркало», ссылаясь на информацию из чатов пересечения границы, также сообщает о большой очереди на трассе М-1: контроль, по словам пользователей, ведется уже порядка трех часов, «всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы».

Накануне погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке охраны границы Союзного государства.