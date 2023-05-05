Белоруссия ввела погранконтроль для въезжающих россиян
Белоруссия установила пункты пограничного контроля для въезжающих из России граждан, сообщает белорусский интернет-портал «Зеркало». На горячей линии Госпогранкомитета Белоруссии изданию сообщили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России. Он работает только на въезд.
Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд, — объяснили в Госпогранкомитете.
Такая мера должна быть временной, но, по словам собеседника журналистов, продлится до особого распоряжения.
По информации канала «Слухи Витебска», КПП появился в том числе и на трассе между Лиозно и Рудней, к нему выстроилась очередь на несколько километров до деревни Кругловка, особенно тщательно проверяют россиян.
Портал «Зеркало», ссылаясь на информацию из чатов пересечения границы, также сообщает о большой очереди на трассе М-1: контроль, по словам пользователей, ведется уже порядка трех часов, «всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы».
Накануне погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке охраны границы Союзного государства.
Ранее первый зампред Госпогранкомитета Белоруссии генерал-майор Игорь Буткевич заявил, что страны Европы разместили на границе с республикой около 23,5 тысячи солдат НАТО. По его словам, спецслужбы Белоруссии выявили за год 52 человека, которые могли заниматься экстремистской деятельностью на территории республики.