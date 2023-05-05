Клинтон вспомнил о «леденящем душу» разговоре с Путиным

Экс-президент США Билл Клинтон вспомнил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая повергла его в ужас. Политики говорили о Будапештском меморандуме. Об этом пишет газета Financial Times.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, что он <…> [не участвовал в подписании соглашения], <…> которое я заключил с Борисом Ельциным [Будапештский меморандум]», — приводят авторы газеты слова Клинтона.

Далее журналисты пишут, что «после леденящего душу обсуждения», Клинтон сделал вывод, будто Россия не поддерживает Будапештский меморандум.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года при участии Украины, России, Великобритании и США. По договору страны гарантируют безопасность Украины, если та ликвидируют собственный ядерный арсенал.