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Клинтон вспомнил о «леденящем душу» разговоре с Путиным

Экс-президент США Билл Клинтон вспомнил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая повергла его в ужас. Политики говорили о Будапештском меморандуме. Об этом пишет газета Financial Times.

Клинтон вспомнил о «леденящем душу» разговоре с Путиным
© globallookpress.com

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, что он <…> [не участвовал в подписании соглашения], <…> которое я заключил с Борисом Ельциным [Будапештский меморандум]», — приводят авторы газеты слова Клинтона.

Далее журналисты пишут, что «после леденящего душу обсуждения», Клинтон сделал вывод, будто Россия не поддерживает Будапештский меморандум.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года при участии Украины, России, Великобритании и США. По договору страны гарантируют безопасность Украины, если та ликвидируют собственный ядерный арсенал.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что Киев хочет вернуть себе статус ядерной державы. До этого советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия.

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