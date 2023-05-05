Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь
Певица Алла Пугачева, вернувшаяся на днях в Россию, ночует в своем роскошном замке в деревне Грязь. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.
Отмечается, что у Аллы Пугачевой гостит мама Валентина Юдашкина, Раиса Юдашкина, она прилетела из Израиля на похороны сына.
Ранее Лайма Вайкуле подтвердила, что сама Пугачева также вернулась в Россию, чтобы проводить модельера в последний путь.
Сам факт, что Алла Пугачева остановилась не у друзей, а в замке в деревне Грязь, свидетельствует о том, что продать его не удалось.
Напомним, роскошный особняк выставлялся на продажу за сумму в один миллиард рублей. Однако покупателей на него так и не нашлось.
Некоторое время назад появились сообщения, что замок все-таки был продан одному крупному бизнесмену. В числе покупателей даже называл себя Стас Барецкий. Однако журналисты выяснили, что собственником объекта по-прежнему числится муж Пугачевой - Максим Галкин, признанный иноагентом.