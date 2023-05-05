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Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязь

Певица Алла Пугачева, вернувшаяся на днях в Россию, ночует в своем роскошном замке в деревне Грязь. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Отмечается, что у Аллы Пугачевой гостит мама Валентина Юдашкина, Раиса Юдашкина, она прилетела из Израиля на похороны сына.

Ранее Лайма Вайкуле подтвердила, что сама Пугачева также вернулась в Россию, чтобы проводить модельера в последний путь.

Сам факт, что Алла Пугачева остановилась не у друзей, а в замке в деревне Грязь, свидетельствует о том, что продать его не удалось.

Напомним, роскошный особняк выставлялся на продажу за сумму в один миллиард рублей. Однако покупателей на него так и не нашлось.

Некоторое время назад появились сообщения, что замок все-таки был продан одному крупному бизнесмену. В числе покупателей даже называл себя Стас Барецкий. Однако журналисты выяснили, что собственником объекта по-прежнему числится муж Пугачевой - Максим Галкин, признанный иноагентом.

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