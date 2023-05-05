Зеленскому подарили пистолет

Украинский президент Владимир Зеленский получит от своего чешского коллеги Петра Павела в подарок самозарядный пистолет CZ 75. Об этом пишет РБК.

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«В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал президент Чехии.

Оружие имеет инкрустацию и украшенную рукоятку. Пистолет находится в деревянной подарочной коробке, где также размещена металлическая табличка с надписью.