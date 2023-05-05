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Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75

Украинский президент Владимир Зеленский получит от своего чешского коллеги Петра Павела в подарок самозарядный пистолет CZ 75. Об этом пишет РБК.

Зеленскому подарили пистолет
© соцсети

«В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал президент Чехии.

Оружие имеет инкрустацию и украшенную рукоятку. Пистолет находится в деревянной подарочной коробке, где также размещена металлическая табличка с надписью.

Зеленский рассказал, зачем носит при себе пистолет

Президент отметил, что этот образец оружия — издание ордена Белого льва, который является высшей государственной наградой страны. Бывший президент Чехии Милош Земан решил вручить украинскому лидеру эту награду еще в прошлом году.

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