Зеленскому подарили пистолет

Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75
Украинский президент Владимир Зеленский получит от своего чешского коллеги Петра Павела в подарок самозарядный пистолет CZ 75. Об этом пишет РБК.
«В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал президент Чехии.
Оружие имеет инкрустацию и украшенную рукоятку. Пистолет находится в деревянной подарочной коробке, где также размещена металлическая табличка с надписью.
Президент отметил, что этот образец оружия — издание ордена Белого льва, который является высшей государственной наградой страны. Бывший президент Чехии Милош Земан решил вручить украинскому лидеру эту награду еще в прошлом году.