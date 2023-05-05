ВОЗ отменил статус глобальной пандемии для COVID-19

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», – заявил он.

Гебрейесус также добавил, что, по официальным данным, с начала эпидемии коронавирус стал причиной смерти около семи миллионов человек. При этом руководитель ВОЗ считает, что реальные цифры гораздо выше – как минимум двадцать миллионов погибших.