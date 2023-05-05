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ВОЗ отменил статус глобальной пандемии для COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация отменила статус глобальной пандемии для COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», – заявил он.

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Гебрейесус также добавил, что, по официальным данным, с начала эпидемии коронавирус стал причиной смерти около семи миллионов человек. При этом руководитель ВОЗ считает, что реальные цифры гораздо выше – как минимум двадцать миллионов погибших.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса на 30% за четыре недели.

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