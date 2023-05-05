ФСБ предотвратила теракт агентов украинской разведки против одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Российская спецслужба разоблачила диверсионно-террористическую группу, состоявшую из агентов украинских спецслужб и работавшую в Запорожской области. Двух членов группы - граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения - задержали. Против них возбудили дело о подготовке теракта и арестовали.

В ФСБ подчеркнули, что теракт, жертвой которого должен был стать руководитель ЗАЭС, пресекли на этапе подготовки.

По данным ФСБ, преступную деятельность группы координировало Главное управления разведки (ГУР) Украины как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии.

В спецслужбе назвали имена сотрудников ГУР, работавших с диверсантами, - это Александр Павлович Уманьский, Андрей Владимирович Никулин и агент-вербовщик Виктория Анатольевна Будникова, а также имя посредницы - Юлии Викторовны Ткачук. В ФСБ подчеркнули, что Ткачук находится в Финляндии - стране, недавно вошедшей в НАТО.

У диверсантов изъяли готовое взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку. В ФСБ выяснили, что члены группы также собирали данные о расположении российских военных объектов, личного состава, правоохранительных органов РФ и информацию о пророссийски настроенных местных жителях.

ЗАЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, в последние месяцы подвергается обстрелам.

1 сентября станцию впервые посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.