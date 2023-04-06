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Задача российской армии — отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
«Наша задача отодвигать их (ВСУ — прим «Ленты.ру») на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — сказал президент во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.
Кроме того, Пушилин заявил, что на повестке дня в республике стоит вопрос обстрелов. Путин в ответ отметил, что задачей Вооруженных сил России в том числе является устранить обстрелы городов Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров председателем КНР Си Цзиньпином призвал его "образумить Россию" и способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство France Presse.
Макрон прибыл в Пекин 5 апреля.
Французский лидер отметил, что говорить о стратегическом и взаимовыгодном партнерстве - это то же самое, что говорить о мире и стабильности в мире. Политик подчеркнул, что Франция привержена этому.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства провел с российским коллегой Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры». Его слова передает ТАСС.
«Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера», — сказал он.
Лукашенко отметил, что главы государств обсудили и вопросы безопасности, в том числе развитие военно-промышленного комплекса и сферу обороны.
Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что курс рубля укрепится за счет валютных поступлений в Россию на фоне роста стоимости энергоносителей. Об этом пишет РИА «Новости». Министр пояснил, что в настоящее время повысились цены на российские нефть, газ и уголь. Соответственно, валютные потоки в страну усилятся, а рубль, в свою очередь, покажет «тенденцию к укреплению».
Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Об этом в четверг сообщил глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.
«Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Вчера в ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя», — написал он.
Снаряды калибра 125 миллиметров используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке правительства. Трансляцию в четверг ведет телерадиокомпания Yle.
Ниинистё принял просьбу правительства об отставке.
Правительство Марин уходит в отставку после проигрыша возглавляемой премьером партии на парламентских выборах. Оно будет исполнять технические обязанности временного правительства до назначения нового кабмина.
Лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном захотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дел Ляйен, передает ТАСС.
«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», — рассказала европейская чиновница.
Она добавила, что призвала китайского лидера связаться с украинским президентом.
В Донецкой Народной Республике «ДНР» приняли решение об отмене смертной казни. Как пояснила СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина, после вхождения в состав России, все вынесенные ранее смертные приговоры в регионе не были исполнены. Об этом пишет ТАСС.
«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сказала Шишкина.
При этом она подчеркнула, что приговоры о смертной казни, принятые ранее не будут исполнены.
Боевики, напавшие сегодня ночью на силовиков в Малгобекском районе Ингушетии, скрылись. Сейчас идут их поиски, рассказал источник РИА Новости.
По словам источника в правоохранительных органах, в районе все еще действует режим контртеррористической операции, т.к. скрывшихся боевиков до сих пор ищут.
Напомним, в ночь на 6 апреля произошла перестрелка силовиков с боевиками, которые спрятались в одном из строений села Зязиков-Юрт. В результате инцидента погибли трое полицейских, еще восемь были ранены.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пресекли попытку проникновения 20 украинских диверсантов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Противник пытался попасть на территорию России в районе села Случовск Погарского района. Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ нанесли диверсионно-разведывательной группе огневое поражение.
Как сообщает Telegram-канал Mash, украинские военные пытались прорваться на территорию Брянской области на двух пикапах. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.
На Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Видео с церемонии открытия опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.
Памятник изображает политика в полный рост, в пальто и картузе, высота памятника — 2,75 метра. Фигуру установили у могилы Жириновского.