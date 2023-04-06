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Путин назвал задачу Вооруженных сил России на Украине

РИА Новости

Задача российской армии — отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Наша задача отодвигать их (ВСУ — прим «Ленты.ру») на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — сказал президент во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

Кроме того, Пушилин заявил, что на повестке дня в республике стоит вопрос обстрелов. Путин в ответ отметил, что задачей Вооруженных сил России в том числе является устранить обстрелы городов Донбасса.

France Presse: Макрон призвал Си Цзиньпина "образумить Россию" и способствовать переговорам на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров председателем КНР Си Цзиньпином призвал его "образумить Россию" и способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство France Presse.

Макрон прибыл в Пекин 5 апреля.

Французский лидер отметил, что говорить о стратегическом и взаимовыгодном партнерстве - это то же самое, что говорить о мире и стабильности в мире. Политик подчеркнул, что Франция привержена этому.

Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным

РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства провел с российским коллегой Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры». Его слова передает ТАСС.

«Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера», — сказал он.

Лукашенко отметил, что главы государств обсудили и вопросы безопасности, в том числе развитие военно-промышленного комплекса и сферу обороны.

Силуанов назвал факторы для будущего укрепления рубля

Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что курс рубля укрепится за счет валютных поступлений в Россию на фоне роста стоимости энергоносителей. Об этом пишет РИА «Новости». Министр пояснил, что в настоящее время повысились цены на российские нефть, газ и уголь. Соответственно, валютные потоки в страну усилятся, а рубль, в свою очередь, покажет «тенденцию к укреплению».

Украина договорилась о производстве танковых снарядов

Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Об этом в четверг сообщил глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

«Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Вчера в ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя», — написал он.

Снаряды калибра 125 миллиметров используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке правительства. Трансляцию в четверг ведет телерадиокомпания Yle.

Ниинистё принял просьбу правительства об отставке.

Правительство Марин уходит в отставку после проигрыша возглавляемой премьером партии на парламентских выборах. Оно будет исполнять технические обязанности временного правительства до назначения нового кабмина.

Си Цзиньпин захотел поговорить с Зеленским

Лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном захотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дел Ляйен, передает ТАСС.

«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», — рассказала европейская чиновница.

Она добавила, что призвала китайского лидера связаться с украинским президентом.

В ДНР отменили смертную казнь

В Донецкой Народной Республике «ДНР» приняли решение об отмене смертной казни. Как пояснила СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина, после вхождения в состав России, все вынесенные ранее смертные приговоры в регионе не были исполнены. Об этом пишет ТАСС.

«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сказала Шишкина.

При этом она подчеркнула, что приговоры о смертной казни, принятые ранее не будут исполнены.

Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Боевики, напавшие сегодня ночью на силовиков в Малгобекском районе Ингушетии, скрылись. Сейчас идут их поиски, рассказал источник РИА Новости.

По словам источника в правоохранительных органах, в районе все еще действует режим контртеррористической операции, т.к. скрывшихся боевиков до сих пор ищут.

Напомним, в ночь на 6 апреля произошла перестрелка силовиков с боевиками, которые спрятались в одном из строений села Зязиков-Юрт. В результате инцидента погибли трое полицейских, еще восемь были ранены.

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пресекли попытку проникновения 20 украинских диверсантов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Противник пытался попасть на территорию России в районе села Случовск Погарского района. Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ нанесли диверсионно-разведывательной группе огневое поражение.

Как сообщает Telegram-канал Mash, украинские военные пытались прорваться на территорию Брянской области на двух пикапах. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Видео с церемонии открытия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.