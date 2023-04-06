На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Видео с церемонии открытия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Памятник изображает политика в полный рост, в пальто и картузе, высота памятника — 2,75 метра. Фигуру установили у могилы Жириновского.

Создал монумент скульптор Андрей Ковальчук. Он рассказывал, что выбрал бронзу, так как это «один из самых стойких и благородных материалов для памятника».

«Кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно», — подчеркивал Ковальчук.

Постамент памятника выполнен из двух видов гранита — дымовского коричнево-черного и зеленоватого «балтик грин».