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1 час назад

Украина договорилась о производстве танковых снарядов

Lenta.ruиещё 2

Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Об этом в четверг сообщил глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

«Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Вчера в ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя», — написал он.

Снаряды калибра 125 миллиметров используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.

В марте стало известно, что предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд Вооруженных сил Украины на территории страны НАТО.

В том же месяце военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия пообещала передать Украине, не будут эффективными против новых российских танков.

Армия,Видео,Александр Камышин,Василий Дандыкин,Укроборонпром,НАТО,
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