$79.50+0.1487.10+0.37
6 минут назад

France Presse: Макрон призвал Си Цзиньпина "образумить Россию" и способствовать переговорам на Украине

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров председателем КНР Си Цзиньпином призвал его "образумить Россию" и способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство France Presse.

Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макрон прибыл в Пекин 5 апреля.

Французский лидер отметил, что говорить о стратегическом и взаимовыгодном партнерстве - это то же самое, что говорить о мире и стабильности в мире. Политик подчеркнул, что Франция привержена этом.

Обращаясь к Си Цзиньпину, Макрон заявил, что видит приверженность КНР Уставу ООН и четкому соблюдению документов в ядерной сфере, - всему, что способствует миру и стабильности на планете.

Президент высказал мнение, что конфликт на Украине нанес удар по стабильности и положил конец десятилетиям мира в Европе.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас ввиду двух принципов, которые я только что привел, для того, чтобы образумить Россию и усадить всех за стол переговоров", - добавил Макрон.

Стало известно о подарках Макрона Си Цзиньпину

Ранее сообщалось, что Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами ядерных держав.

В мире,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий