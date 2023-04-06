Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров председателем КНР Си Цзиньпином призвал его "образумить Россию" и способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство France Presse.

Макрон прибыл в Пекин 5 апреля.

Французский лидер отметил, что говорить о стратегическом и взаимовыгодном партнерстве - это то же самое, что говорить о мире и стабильности в мире. Политик подчеркнул, что Франция привержена этом.

Обращаясь к Си Цзиньпину, Макрон заявил, что видит приверженность КНР Уставу ООН и четкому соблюдению документов в ядерной сфере, - всему, что способствует миру и стабильности на планете.

Президент высказал мнение, что конфликт на Украине нанес удар по стабильности и положил конец десятилетиям мира в Европе.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас ввиду двух принципов, которые я только что привел, для того, чтобы образумить Россию и усадить всех за стол переговоров", - добавил Макрон.