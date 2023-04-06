В ДНР отменили смертную казнь

В Донецкой Народной Республике «ДНР» приняли решение об отмене смертной казни. Как пояснила СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина, после вхождения в состав России, все вынесенные ранее смертные приговоры в регионе не были исполнены. Об этом пишет ТАСС.
«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сказала Шишкина.
При этом она подчеркнула, что приговоры о смертной казни, принятые ранее не будут исполнены.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законы, установленные Конституционным судом Российской Федерации, не допускают исключений в отношении смертной казни в России, в том числе на территориях, находящихся на военном положении.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил предложением оценить возможность отмены запрета на смертную казнь в России. По его мнению, такие условия диктует изменившаяся геополитическая ситуация.