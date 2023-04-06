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1 час назад

В ДНР отменили смертную казнь

Елена Прошина

В Донецкой Народной Республике «ДНР» приняли решение об отмене смертной казни. Как пояснила СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина, после вхождения в состав России, все вынесенные ранее смертные приговоры в регионе не были исполнены. Об этом пишет ТАСС.

В ДНР отменили смертную казнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сказала Шишкина.

При этом она подчеркнула, что приговоры о смертной казни, принятые ранее не будут исполнены.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законы, установленные Конституционным судом Российской Федерации, не допускают исключений в отношении смертной казни в России, в том числе на территориях, находящихся на военном положении.

Миронов призвал Конституционный суд вернуть смертную казнь

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил предложением оценить возможность отмены запрета на смертную казнь в России. По его мнению, такие условия диктует изменившаяся геополитическая ситуация.

Политика,Елена Шишкина,Андрей Клишас,Сергей Миронов,Конституционный суд,Совет по правам человека,Справедливая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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