Путин назвал задачу Вооруженных сил России на Украине

Задача российской армии — отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Наша задача отодвигать их (ВСУ — прим «Ленты.ру») на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — сказал президент во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

Кроме того, Пушилин заявил, что на повестке дня в республике стоит вопрос обстрелов. Путин в ответ отметил, что задачей Вооруженных сил России в том числе является устранить обстрелы городов Донбасса.

Врио главы ДНР во время разговора с президентом также подчеркнул, что, благодаря усилению работы противовоздушной обороны (ПВО) в ДНР количество обстрелов со стороны ВСУ снизилось примерно в два раза.