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Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства провел с российским коллегой Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры». Его слова передает ТАСС.

Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным
© globallookpress.com

«Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера», — сказал он.

Лукашенко отметил, что главы государств обсудили и вопросы безопасности, в том числе развитие военно-промышленного комплекса и сферу обороны.

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