Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Боевики, напавшие сегодня ночью на силовиков в Малгобекском районе Ингушетии, скрылись. Сейчас идут их поиски, рассказал источник РИА Новости.

По словам источника в правоохранительных органах, в районе все еще действует режим контртеррористической операции, т.к. скрывшихся боевиков до сих пор ищут.

Напомним, в ночь на 6 апреля произошла перестрелка силовиков с боевиками, которые спрятались в одном из строений села Зязиков-Юрт. В результате инцидента погибли трое полицейских, еще восемь были ранены.