$79.50+0.1487.10+0.37
27 минут назад

Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Елена Прошина

Боевики, напавшие сегодня ночью на силовиков в Малгобекском районе Ингушетии, скрылись. Сейчас идут их поиски, рассказал источник РИА Новости.

Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам источника в правоохранительных органах, в районе все еще действует режим контртеррористической операции, т.к. скрывшихся боевиков до сих пор ищут.

Напомним, в ночь на 6 апреля произошла перестрелка силовиков с боевиками, которые спрятались в одном из строений села Зязиков-Юрт. В результате инцидента погибли трое полицейских, еще восемь были ранены.

До этого 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и полицейскими. В результате пострадал один из силовиков. Впоследствии на территории района власти ввели режим КТО. Тело одного из нападавших боевиков было обнаружено 5 апреля. При себе он имел автомат и четыре гранаты.

Происшествия,Горячая новость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий