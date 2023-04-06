Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Боевики, напавшие сегодня ночью на силовиков в Малгобекском районе Ингушетии, скрылись. Сейчас идут их поиски, рассказал источник РИА Новости.
По словам источника в правоохранительных органах, в районе все еще действует режим контртеррористической операции, т.к. скрывшихся боевиков до сих пор ищут.
Напомним, в ночь на 6 апреля произошла перестрелка силовиков с боевиками, которые спрятались в одном из строений села Зязиков-Юрт. В результате инцидента погибли трое полицейских, еще восемь были ранены.
До этого 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и полицейскими. В результате пострадал один из силовиков. Впоследствии на территории района власти ввели режим КТО. Тело одного из нападавших боевиков было обнаружено 5 апреля. При себе он имел автомат и четыре гранаты.