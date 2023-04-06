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21 минуту назад

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Елена Прошина

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пресекли попытку проникновения 20 украинских диверсантов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Украинские диверсанты попытались проникнуть в Брянскую область
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Противник пытался попасть на территорию России в районе села Случовск Погарского района. Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ нанесли диверсионно-разведывательной группе огневое поражение.

Как сообщает Telegram-канал Mash, украинские военные пытались прорваться на территорию Брянской области на двух пикапах. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что 2 марта в приграничный район Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Участники диверсионно-разведывательной группы открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погиб местный житель, еще один ребенок пострадал.

Президент России Владимир Путин заявлял, что произошедшее является терактом. Он подчеркивал, что «хозяева» украинских националистов не обратят внимания на это преступление, и заверил, что у противников России «ничего не получится», и их «дожмут».

Происшествия,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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