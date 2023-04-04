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Финляндия официально стала 31-м членом НАТО

EPA/TACC

Финляндия официально вступила в НАТО и передала документ о своем присоединении к альянсу главе Госдепартамента США Энтони Блинкену. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее заявку Хельсинки на вступление в НАТО ратифицировала Турция. Генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Финляндию официально включат в НАТО 4 апреля.

Позже польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что 4 апреля Финляндия официально стала 31 членом альянса.

Дарье Треповой предъявили обвинение

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СК РФ предъявил официальное обвинение фигурантке дела о теракте в Петербурге Дарье Треповой. Об этом пишет РИА Новости.

Треповой инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ, ч.4 ст.222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

В Кремле назвали условие возобновления поставок с «Северных потоков»

РИА Новости

Вопрос о возобновлении поставок с трубопровода «Северный поток» зависит от наличия покупателей, а не только продавцов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что не может дать определенного ответа на вопрос о готовности России возобновить поставки после ремонта газопроводов, так как это зависит от многих факторов.

Артем Усс впервые прокомментировал побег из-под домашнего ареста в Италии

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Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс заявил, что совершение побега из-под домашнего ареста в Италии было вынужденной мерой, передает РИА Новости.

Он пояснил, что не верит в объективность правосудия в этой стране. Усс также проинформировал о том, что в настоящее время пребывает на территории РФ.

МИД РФ анонсировал ответные меры из-за вступления Финляндии в НАТО

РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением в связи с завершением процесса оформления членства Финляндии в НАТО. Отмечается, что Россия намерена принять ответные меры. Они будут носить военно-технический и другой характер, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Эти меры позволят сократить угрозы национальной безопасности России, которые возникают из-за членства Хельсинки в НАТО, отметили в министерстве.

Суд отказал СМИ в трансляции с заседания с участием Трампа

globallookpress.com

Суд Нью-Йорка, куда сегодня для предъявления обвинений прибудет бывший президент США Дональд Трамп, отказал журналистам в трансляции заседания. Об этом сообщает CNN.

Ранее Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание об их связи в 2006 году во время избирательной кампании.

Белоруссия получила способный запускать ядерные ракеты «Искандер-М»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

О передаче Белоруссии «Искандера-М» Шойгу рассказал на совещании с руководством российской армии.

«Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», - подчеркнул министр.

С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.

Глава СПЧ предложил закрыть «Википедию» и создать ее аналог

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что знаменитый интернет-ресурс «Википедия» необходимо закрыть. По его мнению, на его страницах много искажений политических и исторических фактов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Фадеев признал, что в некоторых аспектах ресурс удобен, например, чтобы получить справочную информацию о простых вещах. Однако «Википедия» имеет много неточностей в вопросах политики, истории.

СМИ: в НАТО проигнорировали заявку Украины на членство в альянсе

В НАТО признали тот факт, что вопрос вступления Украины в альянс пока откладывается. Заявку страны в настоящее время игнорируют, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов стран-членов НАТО.

Издание отмечает, что альянс пока не может предложить членство в обозримом будущем.

Российская шорт-трекистка Просвирнова сменит спортивное гражданство

Призер чемпионатов мира шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила, что находится в процессе смены спортивного гражданства на датское. Об этом сообщает РИА Новости.