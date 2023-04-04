$77.95+0.6384.62+0.51
49 минут назад

Дарье Треповой предъявили обвинение

Елена Прошина

СК РФ предъявил официальное обвинение фигурантке дела о теракте в Петербурге Дарье Треповой. Об этом пишет РИА Новости.

Треповой инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ, ч.4 ст.222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ее на самолете этапировали в Москву. В настоящий момент она находится в Басманном суде.

Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского

Напомним, теракт произошел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Трепова передала ему статуэтку, которая позже взорвалась. Военкор погиб, пострадали еще 40 человек.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,Следственный комитет,
77
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий