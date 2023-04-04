СК РФ предъявил официальное обвинение фигурантке дела о теракте в Петербурге Дарье Треповой. Об этом пишет РИА Новости.

Треповой инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ, ч.4 ст.222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ее на самолете этапировали в Москву. В настоящий момент она находится в Басманном суде.