Суд Нью-Йорка, куда сегодня для предъявления обвинений прибудет бывший президент США Дональд Трамп, отказал журналистам в трансляции заседания. Об этом сообщает CNN.

Ранее Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание об их связи в 2006 году во время избирательной кампании.

Впервые в истории США уголовное обвинение предъявлено политику, занимавшему пост президента.

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил просьбу нескольких средств массовой информации и отказался разрешить прямую трансляцию с заседания, отмечает CNN.

Издание напомнило, что предъявление обвинения Трампу, как и большинство дел, является публичным разбирательством, но присутствие журналистов в зале суда запрещено.