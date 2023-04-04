Суд Нью-Йорка, куда сегодня для предъявления обвинений прибудет бывший президент США Дональд Трамп, отказал журналистам в трансляции заседания. Об этом сообщает CNN.
Ранее Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание об их связи в 2006 году во время избирательной кампании.
Впервые в истории США уголовное обвинение предъявлено политику, занимавшему пост президента.
Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил просьбу нескольких средств массовой информации и отказался разрешить прямую трансляцию с заседания, отмечает CNN.
Издание напомнило, что предъявление обвинения Трампу, как и большинство дел, является публичным разбирательством, но присутствие журналистов в зале суда запрещено.
При этом судья, признав «беспрецедентный общественный интерес» к делу Трампа и отметив, что «это обвинение затрагивает вопрос монументальной важности», разрешил пяти фотографам провести съемку в начале заседания.