Финляндия официально вступила в НАТО и передала документ о своем присоединении к альянсу главе Госдепартамента США Энтони Блинкену. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее заявку Хельсинки на вступление в НАТО ратифицировала Турция. Генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Финляндию официально включат в НАТО 4 апреля.

Позже польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что 4 апреля Финляндия официально стала 31 членом альянса.

Финляндия стремилась вступить в НАТО одновременно с Швецией, однако из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».