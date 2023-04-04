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23 минуты назад

Артем Усс впервые прокомментировал побег из-под домашнего ареста в Италии

Лера Букина

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс заявил, что совершение побега из-под домашнего ареста в Италии было вынужденной мерой, передает РИА Новости.

Артем Усс прокомментировал побег из-под домашнего ареста в Италии
Фото: T.me/bazabazonT.me/bazabazon

Он пояснил, что не верит в объективность правосудия в этой стране. Усс также проинформировал о том, что в настоящее время пребывает на территории РФ.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — подчеркнул он.

Усса-младшего задержали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США при попытке вылететь в Турцию. Его обвинили его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках. Артем Усс был переведен под домашний арест.

О том, что Усс совершил побег из-под домашнего ареста, сообщило издание La Stampa 23 марта. Отмечалось, что за день до этого предприниматель сломал электронный браслет и покинул квартиру.

Газета Corriere della Sera предположила, что Уссу помогли сбежать из-под ареста в Италии его сообщники.

Общество,Артем Усс,
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