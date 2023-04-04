В НАТО признали тот факт, что вопрос вступления Украины в альянс пока откладывается. Заявку страны в настоящее время игнорируют, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов стран-членов НАТО.

Издание отмечает, что альянс пока не может предложить членство в обозримом будущем.

«Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его», — завил один из дипломатов.

По словам второго дипломата, НАТО не может «говорить о более тесных отношениях» между альянсом и Украиной. Он указал на существенный дефицит финансирования для реализации инициативы.

Financial Times отмечает, что политика НАТО по данному вопросу вызывает у украинских властей недоумение.