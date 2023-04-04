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19 минут назад

СМИ: в НАТО проигнорировали заявку Украины на членство в альянсе

Лера Букина

В НАТО признали тот факт, что вопрос вступления Украины в альянс пока откладывается. Заявку страны в настоящее время игнорируют, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов стран-членов НАТО.

Издание отмечает, что альянс пока не может предложить членство в обозримом будущем.

«Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его», — завил один из дипломатов.

По словам второго дипломата, НАТО не может «говорить о более тесных отношениях» между альянсом и Украиной. Он указал на существенный дефицит финансирования для реализации инициативы.

Financial Times отмечает, что политика НАТО по данному вопросу вызывает у украинских властей недоумение.

Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после боевых действий

Ранее сообщалось, что во вторник начинается двухдневная встреча в Брюсселе, в рамках которой пройдет церемония вступления Финляндии в НАТО. Она будет проводиться министрами иностранных дел альянса. Кроме того, стороны будут обсуждать многолетнюю программу поддержки Украины.

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