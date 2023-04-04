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Белоруссия получила способный запускать ядерные ракеты «Искандер-М»

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

О передаче Белоруссии «Искандера-М» Шойгу рассказал на совещании с руководством российской армии.

«Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», - подчеркнул министр.

С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.

Также министр заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».

В декабре 2022 года глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране поставили на боевое дежурство российские зенитные ракетные комплексы С-400 и «Искандер».

В начале февраля 2023-го в Минске рассказали, что белорусские военные начали полностью самостоятельно эксплуатировать российские «Искандеры».

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