При этом Фадеев признал, что в некоторых аспектах ресурс удобен, например, чтобы получить справочную информацию о простых вещах. Однако «Википедия» имеет много неточностей в вопросах политики, истории.

Вместе с тем он признал, что альтернативной площадки в настоящее время нет. Фадеев призвал как можно быстрее создать аналог ресурса.