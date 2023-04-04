Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что знаменитый интернет-ресурс «Википедия» необходимо закрыть. По его мнению, на его страницах много искажений политических и исторических фактов. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Фадеев признал, что в некоторых аспектах ресурс удобен, например, чтобы получить справочную информацию о простых вещах. Однако «Википедия» имеет много неточностей в вопросах политики, истории.
Вместе с тем он признал, что альтернативной площадки в настоящее время нет. Фадеев призвал как можно быстрее создать аналог ресурса.
Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что уже в первом квартале этого года планируется запустить российский аналог «Википедии» — сайт «Знание».